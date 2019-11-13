2019-11-13T12:15:06+03:00
Общество

Ярославским льготникам могут вернуть право платить наличными в транспорте

Слишком много недовольных введением электронной транспортной карты
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Пожилые люди часто забывают или даже теряют транспортную карту.Пожилые люди часто забывают или даже теряют транспортную карту.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославскую областную думу внесен законопроект, дающий льготникам право расплачиваться за проезд наличными. Сейчас, если пенсионер хочет проехать с 50-процентной скидкой, он должен предъявить транспортную карту, с которой спишется 14 рублей. Не пополнена карта - вынь да положь 28.

Как поясняют автору законопроекта, от ярославцев на такую систему поступает очень много жалоб. Карту нужно постоянно пополнять, а пунктов мало и до них еще нужно добраться и отстоять очередь. Пожилые люди часто забывают или даже теряют свой проездной, а многие, в основном жители сельской местности, даже до сих пор его не получили и платят полную стоимость проезда. Кроме того, половина пунктов пополнения транспортной карты – это универсальные кассы, которые за свою услугу берут процент, что тоже возмущает льготников.

Опираясь на все эти аргументы, депутаты и просят внести изменения в Социальный кодекс региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чтобы местные бэнкси не рисовали на фасадах зданий, ярославские чиновники приглашают их к «легальной стене»
В Пречистом молодой парень на «шестерке» насмерть сбил пенсионера
В Ярославской онкологической больнице открыли отделение химиотерапии
В Рыбинске КАМАЗ сбил 15-летнюю девочку
Введение повышенных нормативов за отопление в 1-2 этажных домах Ярославской области откладывается
Малолитражка в кювете: в аварии под Ярославлем погибла женщина
Дома неблагополучных ярославцев оборудуют пожарными извещателями
Для ярославского собиновского училища закупили инструментов на 1,5 миллиона рублей
В магазинчике под Ярославлем продавалось 30 бутылок нелегального алко
В Рыбинске поймали романтика, укравшего розы для любимой
В Ярославле закрыли сайт, на котором можно было купить диплом
Ночью под Ярославлем перевернулась иномарка. Водитель скончался до прибытия скорой
Первый гол Магнуса Пяярви за «Локомотив» стал победным
«Буря» проигрывает «юнармейцам», но выходит в 1/4 финала Кубка России