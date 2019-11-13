Ярославским льготникам могут вернуть право платить наличными в транспорте

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-13T12:15:06+03:00

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В Ярославскую областную думу внесен законопроект, дающий льготникам право расплачиваться за проезд наличными. Сейчас, если пенсионер хочет проехать с 50-процентной скидкой, он должен предъявить транспортную карту, с которой спишется 14 рублей. Не пополнена карта - вынь да положь 28.

Как поясняют автору законопроекта, от ярославцев на такую систему поступает очень много жалоб. Карту нужно постоянно пополнять, а пунктов мало и до них еще нужно добраться и отстоять очередь. Пожилые люди часто забывают или даже теряют свой проездной, а многие, в основном жители сельской местности, даже до сих пор его не получили и платят полную стоимость проезда. Кроме того, половина пунктов пополнения транспортной карты – это универсальные кассы, которые за свою услугу берут процент, что тоже возмущает льготников.

Опираясь на все эти аргументы, депутаты и просят внести изменения в Социальный кодекс региона.

ИСТОЧНИК KP.RU