2019-11-13T11:38:39+03:00
Происшествия

Малолитражка в кювете: в аварии под Ярославлем погибла женщина

У деревни Андроники столкнулись «Тойота Камри» и «Хендай Гетц»
Роман РЫЖИКОВ
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Еще двое пассажирок пострадалиЕще двое пассажирок пострадалиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Смятая крыша, погнутые стойки и двери, оторванный капот и выбитые стекла... В среду, 13 ноября, около 7:20, на трассе М8 под Ярославлем столкнулись две иномарки, ДТП произошло возле деревни Андроники. Дорогу не поделили «Тойота Камри», за рулем которой находился 56-летний мужчина, и «Хендай Гетц» под управлением 48-летнего водителя. После мощного удара малолитражка вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

48-летняя пассажирка «Хендая» погибла на месте. Еще две 50-летние женщины получили травмы различной степени тяжести.

На месте аварии работали спасатели и сотрудники ДПС. По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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