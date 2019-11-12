Житель Рыбинска украл у деда деньги, которые хранились под матрасом
Теперь он отправится в колонию строгого режима
Мошенник потратил 15 тысяч рублей на выпивку и едуФото: Михаил ФРОЛОВ
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29-летний житель Рыбинска пришел в квартиру к пенсионеру и предложил ему купить два блока сигарет. Доверчивый дед стал общаться с мужчиной. Тот без зазрения совести украл из-под матраса кровати 15 тысяч рублей. Мошенник потратил деньги на еду и алкоголь.
Ранее преступник уже был судим.
– Суд признал его виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – прокомментировали ситуацию в прокуратуре Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU