Житель Рыбинска украл у деда деньги, которые хранились под матрасом

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-12T13:35:33+03:00

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29-летний житель Рыбинска пришел в квартиру к пенсионеру и предложил ему купить два блока сигарет. Доверчивый дед стал общаться с мужчиной. Тот без зазрения совести украл из-под матраса кровати 15 тысяч рублей. Мошенник потратил деньги на еду и алкоголь.

Ранее преступник уже был судим.

– Суд признал его виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – прокомментировали ситуацию в прокуратуре Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU