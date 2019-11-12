В Ярославле на перекрестке проспекта Фрунзе и Тормозного шоссе установят светофор

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-12T11:15:15+03:00

Но произойдет это не раньше июня следующего года

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Сотрудники прокуратуры Фрунзенского района и областного ГИБДД проверили, как организовано дорожное движение на перекрестке. В результате проверки выяснилось, что интенсивность движение там велика, а светофора нет, что противоречит ГОСТу. Кроме того, на пересечении Тормозного шоссе и проспекта Фрунзе за год произошло несколько ДТП, пострадали четыре человека. Одна из причин аварий – опять же отсутствие светофора.

В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием установить на опасном перекрестке светофорный объект и эти требования были удовлетворены. Обязанность возложена на департамент городского хозяйства мэрии, срок исполнения – е позднее 1 июня следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU