2019-11-12T11:15:15+03:00
Общество

В Ярославле на перекрестке проспекта Фрунзе и Тормозного шоссе установят светофор

Но произойдет это не раньше июня следующего года
Полина Вачнадзе
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Одна из причин аварий – опять же отсутствие светофора.Одна из причин аварий – опять же отсутствие светофора.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Сотрудники прокуратуры Фрунзенского района и областного ГИБДД проверили, как организовано дорожное движение на перекрестке. В результате проверки выяснилось, что интенсивность движение там велика, а светофора нет, что противоречит ГОСТу. Кроме того, на пересечении Тормозного шоссе и проспекта Фрунзе за год произошло несколько ДТП, пострадали четыре человека. Одна из причин аварий – опять же отсутствие светофора.

В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием установить на опасном перекрестке светофорный объект и эти требования были удовлетворены. Обязанность возложена на департамент городского хозяйства мэрии, срок исполнения – е позднее 1 июня следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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