В Ярославле на перекрестке проспекта Фрунзе и Тормозного шоссе установят светофор
Сотрудники прокуратуры Фрунзенского района и областного ГИБДД проверили, как организовано дорожное движение на перекрестке. В результате проверки выяснилось, что интенсивность движение там велика, а светофора нет, что противоречит ГОСТу. Кроме того, на пересечении Тормозного шоссе и проспекта Фрунзе за год произошло несколько ДТП, пострадали четыре человека. Одна из причин аварий – опять же отсутствие светофора.
В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием установить на опасном перекрестке светофорный объект и эти требования были удовлетворены. Обязанность возложена на департамент городского хозяйства мэрии, срок исполнения – е позднее 1 июня следующего года.
ИСТОЧНИК KP.RU