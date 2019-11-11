Ярославна через суд добилась пособия на третьего ребенка
В марте прошлого года женщина родила третьего ребенка и обратилась в органы соцзащиты за получением ежемесячной выплаты. Но в пособии ей там отказали. У ярославны не было справки, подтверждающей, что малыш проживает в Ярославской области, которая, по мнению соцзащиты, необходима для получения данного пособия.
Женщина с таким положением вещей была категорически не согласна и обратилась в прокуратуру.
- Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их родителей или законных представителей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области. – В сентябре этого года в интересах многодетной матери в суд было направлено исковое заявление о признании решения об отказе в предоставлении выплаты незаконным.
Кроме того, прокуратура требовала установить факт постоянного проживания ребенка в Ярославском регионе и выплатить ярославне пособие, начиная с момента рождения малыша. Все эти требования суд удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU