Ярославна через суд добилась пособия на третьего ребенка

СЕГОДНЯ 17:53 2019-11-11T17:53:12+03:00

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В марте прошлого года женщина родила третьего ребенка и обратилась в органы соцзащиты за получением ежемесячной выплаты. Но в пособии ей там отказали. У ярославны не было справки, подтверждающей, что малыш проживает в Ярославской области, которая, по мнению соцзащиты, необходима для получения данного пособия.

Женщина с таким положением вещей была категорически не согласна и обратилась в прокуратуру.

- Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их родителей или законных представителей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области. – В сентябре этого года в интересах многодетной матери в суд было направлено исковое заявление о признании решения об отказе в предоставлении выплаты незаконным.

Кроме того, прокуратура требовала установить факт постоянного проживания ребенка в Ярославском регионе и выплатить ярославне пособие, начиная с момента рождения малыша. Все эти требования суд удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU