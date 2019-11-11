2019-11-11T16:56:20+03:00
Общество

Ярославские приставы арестовали «Линкольн» уголовника, не желавшего платить потерпевшим

Молодой человек, которого избил должник, остался инвалидом
Полина Вачнадзе
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Деньги с ее продажи пойдут на погашение морального вреда родственникам потерпевшего. ФОТО: УФССП по Ярославской областиДеньги с ее продажи пойдут на погашение морального вреда родственникам потерпевшего. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославские приставы нашли и собираются выставить на торги автомобиль «Линкольн» 54-летнего должника, сейчас отбывающего наказание в местах не столь отдаленных. Мужчину не только приговорили к реальному сроку, но и обязали выплатить матери потерпевшего 700 тысяч рублей в качестве морального вреда, так как ее сын после драки остался инвалидом.

Но платить осужденный не хотел и тщательно скрывал, где находится его единственное имущество – машина. Иномарку объявили в розыск и нашли со снятыми номерами у одного из автосервисов в Заволжском районе Ярославля. Машину арестовали, скоро она будет выставлена на торги. Деньги с ее продажи пойдут на погашение морального вреда родственникам потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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