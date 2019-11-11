2019-11-11T16:56:30+03:00
Общество

В центральной больнице Ростова открылось отделение медицинской профилактики

В нем жители смогут без очереди проходить диспансеризацию
Полина ЗАЙЦЕВА
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Врачи будут принимать граждан ежедневно с восьми до 12 часов дня.Врачи будут принимать граждан ежедневно с восьми до 12 часов дня.Фото: Правительство Ярославской области
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В центральной районной больнице Ростова открылось отделение медицинской профилактики. В нем жители смогут пройти диспансеризацию без очереди. Врачи будут принимать граждан ежедневно с восьми до 12 часов дня.

- Для того чтобы проверить свое здоровье, требуются только паспорт и полис обязательного медицинского страхования, получать талоны и стоять в очереди не нужно, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Помимо этого, жители Ростовского района могут пройти медицинские осмотры в поликлиниках по месту жительства, а к населению отдаленных деревень выезжает мобильный фельдшерско-акушерский пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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