В центральной больнице Ростова открылось отделение медицинской профилактики

СЕГОДНЯ 16:56 2019-11-11T16:56:30+03:00

Врачи будут принимать граждан ежедневно с восьми до 12 часов дня. Фото: Правительство Ярославской области

В нем жители смогут без очереди проходить диспансеризацию

Изменить размер текста: A A

В центральной районной больнице Ростова открылось отделение медицинской профилактики. В нем жители смогут пройти диспансеризацию без очереди. Врачи будут принимать граждан ежедневно с восьми до 12 часов дня.

- Для того чтобы проверить свое здоровье, требуются только паспорт и полис обязательного медицинского страхования, получать талоны и стоять в очереди не нужно, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Помимо этого, жители Ростовского района могут пройти медицинские осмотры в поликлиниках по месту жительства, а к населению отдаленных деревень выезжает мобильный фельдшерско-акушерский пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU