В центральной больнице Ростова открылось отделение медицинской профилактики
В центральной районной больнице Ростова открылось отделение медицинской профилактики. В нем жители смогут пройти диспансеризацию без очереди. Врачи будут принимать граждан ежедневно с восьми до 12 часов дня.
- Для того чтобы проверить свое здоровье, требуются только паспорт и полис обязательного медицинского страхования, получать талоны и стоять в очереди не нужно, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.
Помимо этого, жители Ростовского района могут пройти медицинские осмотры в поликлиниках по месту жительства, а к населению отдаленных деревень выезжает мобильный фельдшерско-акушерский пункт.
ИСТОЧНИК KP.RU