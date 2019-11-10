Мужчина пропал после первого рабочего дня в Ярославле

10 Нояб. 18:46 2019-11-10T18:46:35+03:00

И не выходит на связь третий день

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В Ярославле пропал взрослый мужчина. Он перестал выходить на связь несколько дней назад, когда вышел на новую работу в свой первый день. После 18 часов 8 ноября близкие не получили от него ни весточки. Люди обратились за помощью к горожанам, которые могут знать что-то о пропавшем.

«Здравствуйте! Пропал Шарохин Александр Владимирович. C 8.11.2019 не выходит на связь с 18.00. В 07:45 пошел на работу на «Машприбор», это был его первый рабочий день, после этого никто его не видел. Если кто располагает информацией о местонахождении, сообщите, пожалуйста, мне или в отделение полиции по Заволжскому району!» - написала Любовь Третьякова в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте.

Близкие люди пытаются найти мужчину самостоятельно. На заводе им говорят, что мужчину не видели. Родственники даже ищут пропавшего возле канав по всему району, но не могут найти.

Родные обратились за помощью к поисковикам и в полицию.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшего мужчины, просьба звонить по телефонам: 02, 102 и 112 - в полицию и по номерам: 89301219458 и 89080274058.

ИСТОЧНИК KP.RU