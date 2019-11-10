Возможно, поджог: перед пожаром на улице Зелинского на записях с камер заметили странного молодого человека

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-10T10:56:53+03:00

В субботу на Нефтестрое в Ярославле тушили общежитие

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В минувшую субботу, 9 ноября, на Нефтестрое в Ярославле случился крупный пожар. На улице Зелинского загорелся дом № 15. Сигнал на пульт МЧС поступил в 18:41. На тушение жилой двухэтажки бросили 12 машин и 48 человек. Ликвидировать пожар удалось только в 21:40. Огонь вспыхнул на втором этаже общежития и выжег 150 квадратных метров - горела квартира и лестничная клетка. К счастью, люди не пострадали. Пожарные эвакуировали 30 человек.

Что стало причиной возгорания, выяснят специалисты, но в социальных сетях обсуждают вероятность поджога.

- По камерам с зеленого дома посмотрели, сказали парень зашел, и выбежал, и через минуту дым, - написал в группе «Жесть Ярославль» Сергей Барабин.

На ночь погорельцев временно разместили в местном лицее. Людям активно помогают близкие и просто соседи, тем, кто нуждается, собирают одежду и продукты питания.

ИСТОЧНИК KP.RU