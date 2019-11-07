2019-11-07T09:54:50+03:00
Общество

В Ярославль привезли не очень новые автобусы из Москвы

Некоторые из них уже вышли на маршруты
Полина Вачнадзе
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До этого автобусы работали в столице, теперь используются в ПАТП-1. ФОТО: мэрия ЯрославляДо этого автобусы работали в столице, теперь используются в ПАТП-1. ФОТО: мэрия Ярославля
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Десять низкопольных автобусов ЛиАЗ доставили из Москвы в Ярославль. Все они – 2011 года выпуска, но, утверждают специалисты, прошли техническую проверку, были отремонтированы и на данный момент находятся в хорошем состоянии. Пять из десяти ЛиАЗов уже вышли на маршруты. До этого автобусы работали в столице, теперь используются в ПАТП-1.

Автобусы оборудованы специальными устройствами – аппарелями, предназначенными для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей с детскими колясками. В салоне 20 посадочных мест, но вместить он может до 100 человек.

- Данные автобусы полностью технически исправны. Там стоят МАНовские двигатели, коробка автомат. Есть кондиционер, системы климат-контроля и пожаротушения, цифровые табло внутри и снаружи. Хорошие, полноценные автобусы, на которых мы еще поработаем, я думаю, лет восемь, - отметил заместитель директора по перевозкам ПАТП-1 Сергей Завьялов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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