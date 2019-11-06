2019-11-06T21:44:40+03:00
Общество

Директор рыбинского ДК «Авиатор» собрал с детей деньги и выставил их на улицу

Около 200 ребят пришли на занятия в секции и увидели закрытые двери
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Дворец культуры «Авиатор»/vk.comФото: Дворец культуры «Авиатор»/vk.com
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В Рыбинском ДК «Авиатор» скандал. Дети пришли на занятия и оказались у закрытых дверей. Директор отменил занятия в коллективах «Радостное Детство», «Клевер», «ОНиОНА». Но перед этим, по словам родителей воспитанников, собрал около 300 тысяч рублей. Пост об этом появился в группе «Подслушано в Рыбинске».

Руководство дома культуры объяснило это тем, что по договору родители должны были оплатить занятия своих детей до 25 числа, но это сделали далеко не все. Тогда директор решил напомнить, «кто в доме хозяин».

Правда, как сообщает «Рыбинская неделя», к вопросу быстро подключился город и предложил коллективам свои помещения для занятий. После этого директор «Авиатора» подписал приказ, по которому секции опять могут работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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