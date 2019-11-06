Директор рыбинского ДК «Авиатор» собрал с детей деньги и выставил их на улицу
В Рыбинском ДК «Авиатор» скандал. Дети пришли на занятия и оказались у закрытых дверей. Директор отменил занятия в коллективах «Радостное Детство», «Клевер», «ОНиОНА». Но перед этим, по словам родителей воспитанников, собрал около 300 тысяч рублей. Пост об этом появился в группе «Подслушано в Рыбинске».
Руководство дома культуры объяснило это тем, что по договору родители должны были оплатить занятия своих детей до 25 числа, но это сделали далеко не все. Тогда директор решил напомнить, «кто в доме хозяин».
Правда, как сообщает «Рыбинская неделя», к вопросу быстро подключился город и предложил коллективам свои помещения для занятий. После этого директор «Авиатора» подписал приказ, по которому секции опять могут работать.
ИСТОЧНИК KP.RU