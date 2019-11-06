Проект застройки площади Волкова в Ярославле представили на выставке в Москве

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-06T14:28:52+03:00

Но уточнили, что это лишь пример возможных нестандартных решений развития зоны ЮНЕСКО

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Проект застройки площади Волкова представили в рамках международной выставки Denkmal, которая проходит в столице. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. Пример реконструкции Волковской площади стал одним из многочисленных проектов реставрации памятников истории и культуры, размещенных на ярославском стенде.

- В качестве одного из примеров адаптации исторического места под современные условия городской среды была представлена и концепция реконструкции площади Волкова, как вариант возможного нестандартного решения развития инфраструктуры в условиях зоны ЮНЕСКО, - пишет Роман Колесов.

Но тут же еще раз отмечает, что данный проект - лишь концепция, пример работы архитекторов и говорить о возможности практической его реализации на данный момент нельзя.

- Режимы достопримечательного места «Исторический центр Ярославля» запрещают строительство на территории площади Волкова. Оценка воздействия данного проекта на объект всемирного наследия, которая в обязательном порядке должна производиться ЮНЕСКО и Министерством культуры РФ, не проводилась, - пишет заместитель председателя правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU