Ярославец может попасть за решетку за фиктивную постановку иностранцев на учет

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-06T13:01:27+03:00

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Житель Брагино может отправиться за решетку за фиктивную постановку на учет иностранцев. Мужчина прописал в своем жилье шестерых незнакомцев. Полицейские смогли выяснить, что жить там они не собирались.

На хозяина «резиновой» квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Теперь ему грозит штраф до полумиллиона рублей. Кроме того, мужчина рискует поменять собственное место жительства и оказаться в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU