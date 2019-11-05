2019-11-05T13:39:14+03:00
Общество

В Ярославле под ливнем открыли парк 30-летия Победы

Власти рапортуют, что все хорошо, но многие ярославцы не довольны
Полина Вачнадзе
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Боль всего города – неработающие ливневки - сделали свое мокрое дело и здесь. ФОТО: мэрия ЯрославляБоль всего города – неработающие ливневки - сделали свое мокрое дело и здесь. ФОТО: мэрия Ярославля
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Вчера, 4 ноября в Дзержинском районе после реконструкции в рамках проекта «Решаем вместе!» открыли парк 30-летия Победы.

Как сообщается на сайте мэрии Ярославля, здесь сделали новый асфальт, выложили тротуары плиткой, установили ограждение, отделяющее дорогу от пешеходной зоны, установили освещение, детский игровой комплекс, заменили скамейки и урны.

- Мы постоянно приходим с детьми в этот парк, кормим уток и просто гуляем. Нам очень понравилось, как сделали ремонт – говорит жительница Ярославля, которая, несмотря на сильный дождь и сумрак, в общем-то, мало располагающий к прогулкам, пришла на открытие парка.

А пока люди радостно или не очень пританцовывали у сцены, в соцсетях раскритиковали обновленный парк в пух и прах. И было за что. Боль всего города – неработающие ливневки - сделали свое мокрое дело и здесь. Новенькие тротуары в воде, грязь кругом.

- Парк стал намного лучше, но сегодня был как одна большая грязная лужа: нет стоков, глина стекает на новенький асфальт, под лавочками целые озера. Ноги промокли, с коляской не обойти и не объехать, - пишет участница группы «Жесть Ярославля» ВКонтакте.

- Сегодня праздник луж и победитель – парк Дзержинского района. Ура! Поздравляю! Я так рада, что живу в этом районе, недалеко от такого красивого и качественного парка, слава тебе, великий проект «Решаем вместе!», - с легко читаемой иронией пишет другая участница группы.

И все в таком же духе. А Ксения Дорофеева задает, по сути, риторический вопрос:

- Неужели ровный асфальт и ливневки – это какая-то супер недоступная нанотехнология для Ярославля?

ИСТОЧНИК KP.RU

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