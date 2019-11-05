Комбо: житель Ярославской области взял ключи от «Паджеро» у пьяного хозяина, поехал кататься и попал в ДТП
В Рыбинске пьяный водитель угнал «Митцубиши Паджеро». 24-летний житель Рыбинского района не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Ярославль-Рыбинск.
Оказалось, парень выпивал вместе с хозяином внедорожника. Когда тот уснул, резвый гонщик взял ключи у приятеля и уехал, но из-за невменяемого состояния путешествие быстро закончилось.
– Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, – пояснили в ведомстве.
Машину вернули владельцу. Идет следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU