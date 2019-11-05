2019-11-05T09:52:29+03:00
Происшествия

Комбо: житель Ярославской области взял ключи от «Паджеро» у пьяного хозяина, поехал кататься и попал в ДТП

Машину вернули, а на угонщика возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске пьяный водитель угнал «Митцубиши Паджеро». 24-летний житель Рыбинского района не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Ярославль-Рыбинск.

Оказалось, парень выпивал вместе с хозяином внедорожника. Когда тот уснул, резвый гонщик взял ключи у приятеля и уехал, но из-за невменяемого состояния путешествие быстро закончилось.

– Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, – пояснили в ведомстве.

Машину вернули владельцу. Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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