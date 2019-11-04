Ярославцы похвастались пригородным автобусом с душем внутри
Вы когда-нибудь ездили на автобусе с душем внутри? Ярославцы показали видео, как могла бы выглядеть такая бесплатная услуга. В группе «Подслушано Ярославль» в Вконтакте появилась запись, на которую пользователи отреагировали единогласно: «Это Россия, детка!».
Удобство многие оценили. Можно сэкономить время на прием ванной, да и принудительно отправить на водные процедуры вонючего соседа по салону.
Впрочем, нашлись и те, кому «новинка» пришлась не по вкусу. Мол, за билеты мы платим больше, а качество обслуживания становится все хуже.
Ярославцы показали автобус с душем.Видео: Подслушано в Ярославле/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU