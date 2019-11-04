Ярославцы похвастались пригородным автобусом с душем внутри

СЕГОДНЯ 17:04 2019-11-04T17:04:30+03:00

Ноу-хау пришлось по вкусу далеко не всем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Вы когда-нибудь ездили на автобусе с душем внутри? Ярославцы показали видео, как могла бы выглядеть такая бесплатная услуга. В группе «Подслушано Ярославль» в Вконтакте появилась запись, на которую пользователи отреагировали единогласно: «Это Россия, детка!».

Удобство многие оценили. Можно сэкономить время на прием ванной, да и принудительно отправить на водные процедуры вонючего соседа по салону.

Впрочем, нашлись и те, кому «новинка» пришлась не по вкусу. Мол, за билеты мы платим больше, а качество обслуживания становится все хуже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/741826" frameborder="0"></iframe> Ярославцы показали автобус с душем.Видео: Подслушано в Ярославле/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU