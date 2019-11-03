За рулем машины, насмерть сбившей пешехода в Ярославском районе, был сотрудник полиции

СЕГОДНЯ 15:21 2019-11-03T15:21:31+03:00

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Авария произошла 1 ноября на трассе Ярославль-Кострома. 54-летний мужчина переходил дорогу по "зебре", когда его сбила машина. Пострадавший скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

Известно, что "Ауди" управлял сотрудник московской полиции. Это был его личный автомобиль, а сам полицейский находился не при исполнении и в трезвом состоянии.

Сейчас полиция разбирается во всех обстоятельствах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU