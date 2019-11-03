2019-11-03T15:21:31+03:00
Происшествия

За рулем машины, насмерть сбившей пешехода в Ярославском районе, был сотрудник полиции

ДТП произошло в поселке Дорожный
Полина Вачнадзе
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54-летний мужчина переходил дорогу по "зебре"54-летний мужчина переходил дорогу по "зебре"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Авария произошла 1 ноября на трассе Ярославль-Кострома. 54-летний мужчина переходил дорогу по "зебре", когда его сбила машина. Пострадавший скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

Известно, что "Ауди" управлял сотрудник московской полиции. Это был его личный автомобиль, а сам полицейский находился не при исполнении и в трезвом состоянии.

Сейчас полиция разбирается во всех обстоятельствах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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