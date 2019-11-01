Пьяный водитель влетел в газель на перекрестке Толбухина и Большой Октябрьской

СЕГОДНЯ 22:08 2019-11-01T22:08:20+03:00

Газель под стрелку совершала поворот с Толбухина, в это время с моста на огромной скорости под красный сигнал светофора несся внедорожник. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В Ярославле 1 ноября в семь часов вечера произошло ДТП с участием газели и иномарки «Ренж Ровер». Авария случилась на перекрестке проспекта Толбухина и улицы Большая Октябрьская. Газель под стрелку совершала поворот с Толбухина, в это время с моста на огромной скорости под красный сигнал светофора несся внедорожник.

- Один из людей, находившихся в «Ренж Ровере», убежал с места аварии, - рассказывают «КП-Ярославль» очевидцы ДТП. – Другой мужчина был очень пьян, плохо стоял на ногах. Утверждал, что машина не его.

По данным ГУ МЧС в результате столкновения есть пострадавшие. В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 4 человека личного состава и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU