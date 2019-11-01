2019-11-01T18:30:28+03:00
Происшествия

В Ярославле ювелир набрал чужого золота и денег на полмиллиона рублей

Мастер принимал заказы, но даже не собирался выполнять работу
Роман РЫЖИКОВ
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Жулик кинул 24 человека почти на полмиллиона рублейЖулик кинул 24 человека почти на полмиллиона рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ярославле состоялся суд над нечистым на руку мастером. Ювелир обманывал своих клиентов. Люди несли ему золото и серебро в ремонт или для изготовления новых изделий, оставляли деньги в качестве аванса, но так и не дождались украшения обратно. Мужчина даже не собирался ничего делать. Он просто набрал чужого добра на 427 тысяч и кинул 24 человека.

- Приговором суда виновному назначено окончательное наказание по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.159 УК РФ, в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении, - сообщили в Прокуратуре.

Жулик пытался обжаловать приговор, но апелляцию оставили без удовлетворения

ИСТОЧНИК KP.RU

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