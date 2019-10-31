Из-за футбола в Ярославле перекроют улицу
Вы даже знаете, какую
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В субботу, 3 ноября, в Ярославле перекроют часть улицы Володарского – от улицы Свободы до улицы Свердлова. С десяти утра здесь вводится временное ограничение стоянки и остановки транспортных средств по четной и нечетной стороне, а с 13 часов и вовсе нельзя будет проехать.
Ограничения связаны с предстоящим матчем «черно-синих» с «Авангардом», который сегодня находится на четыре строки ниже «Шинника» в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU