В Ярославской области увеличатся выплаты многодетным семьям
Ежемесячная выплата многодетным семьям, в которых после 2012 года родился третий и последующий ребенок, увеличится с нового года. Она составит 10682 рубля.
- Размер этой выплаты равен величине прожиточного минимума на ребенка. Величина прожиточного минимума для детей на 2020 год, обозначенная в законопроекте, на 4,4% больше, чем в предыдущие периоды, - пояснила заместитель председателя правительства области Екатерина Троицкая.
Кстати, право на ежемесячную выплату имеют не все семьи, где воспитывается много детей. На поддержку могут претендовать лишь те семьи, в которых среднедушевой доход ниже среднедушевых доходов населения региона.
ИСТОЧНИК KP.RU