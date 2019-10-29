2019-10-29T16:29:34+03:00
Общество

В Ярославской области увеличатся выплаты многодетным семьям

Произойдет это с 1 января
Полина Вачнадзе
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Право на ежемесячную выплату имеют не все семьи, где воспитывается много детейПраво на ежемесячную выплату имеют не все семьи, где воспитывается много детейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ежемесячная выплата многодетным семьям, в которых после 2012 года родился третий и последующий ребенок, увеличится с нового года. Она составит 10682 рубля.

- Размер этой выплаты равен величине прожиточного минимума на ребенка. Величина прожиточного минимума для детей на 2020 год, обозначенная в законопроекте, на 4,4% больше, чем в предыдущие периоды, - пояснила заместитель председателя правительства области Екатерина Троицкая.

Кстати, право на ежемесячную выплату имеют не все семьи, где воспитывается много детей. На поддержку могут претендовать лишь те семьи, в которых среднедушевой доход ниже среднедушевых доходов населения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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