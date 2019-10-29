2019-10-29T12:57:08+03:00
Общество

Мэры городов «Золотого кольца» позавтракают в Ростове Великом на 2,5 миллиона рублей

На сайте госзакупок ищут подрядчика, который накроет шикарный стол для элитного приема
Екатерина РЯБЦЕВА
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Все блюда должны быть приготовлены по традиционным рецептам городов «Золотого кольца»Все блюда должны быть приготовлены по традиционным рецептам городов «Золотого кольца»Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростовском кремле соберутся на завтрак мэры городов «Золотого кольца». На это мероприятие из бюджета области потратят 2,5 миллиона рублей, а в составе официальной делегации будет всего 20 человек.

На сайте госзакупок указано, что шикарный стол должен ломиться от холодных и горячих закусок – не менее шести видов по 600 граммов на лицо, не менее двух видов горячих блюд на выбор, не менее двух десертов и не менее восьми видов напитков, в числе которых сухое белое и сухое красное вино с географическим названием и крепкий алкоголь. А также вода, чай, кофе и морс.

Все блюда должны быть приготовлены по традиционным рецептам городов «Золотого кольца».

На входе гости элитного приема попадут в вэлком-зону, где официанты будут ходить в концептуальных исторических костюмах, а каждый чиновник сможет побаловать себя закусками и аперитивами. И сфотографироваться в организованной фотозоне.

А еще члены делегации получат памятные сувениры, о которых тоже сказано на госзакупках. Это браслеты с USB-флешками, дизайнерские кружки из керамики, зонты, шейные платки, наборы для путешествий.

Вот так знатно позавтракают мэры городов «Золотого кольца».

ИСТОЧНИК KP.RU

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