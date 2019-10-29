В Ярославле пройдет «Большой этнографический диктант»

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-29T10:41:42+03:00

Свои знания обычаев и традиций народов России можно будет проверить 1 ноября

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Основной площадкой акции станет Ярославская областная библиотека им.Н.А.Некрасова. Написать диктант сможет любой желающий, причем – бесплатно. Начало мероприятия – в 11.00, но прийти нужно не позднее 10.30.

Тест, который покажет этнографическую грамотность населения России, будет состоять из 30 вопросов: 20 – общих для всех, а 10 – региональных, уникальных для каждой области нашей страны. На написание работы участникам дается 45 минут, пользоваться книгами, телефонами и прочими источниками информации во время написания теста, естественно, запрещается. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 100.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок опубликуют на официальном сайте Диктанта не позднее 10 ноября. Индивидуальные результаты станут известны до 12 декабря.

Те, кто не сможет прийти на площадки, смогут проверить свои знания на официальном сайте акции с 1 по 4 ноября.

Кстати, написать диктант можно будет и на вокзале «Ярославль Главный». Бланки с заданиями раздадут волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU