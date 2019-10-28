2019-10-28T16:11:38+03:00
Общество

В Ярославле у таксистов арестовали незаконно установленные фонари с шашечками

У мужчин не было документов, разрешающих перевозить людей
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фонари с шашечками были переданы в территориальное управление Росимущества. Фото: пресс-служба УФССП по Ярославской области.Фонари с шашечками были переданы в территориальное управление Росимущества. Фото: пресс-служба УФССП по Ярославской области.
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В Ярославле сотрудники судебных приставов конфисковали у двоих горожан опознавательные фонари легкового такси. Мужчины не имели специальных разрешений, которые необходимы для законной перевозки пассажиров.

- Суд признал граждан виновными в совершении административного правонарушения, - добавили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей с конфискацией опознавательных знаков.

Фонари с шашечками были переданы в территориальное управление Росимущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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