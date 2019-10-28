В Ярославле у таксистов арестовали незаконно установленные фонари с шашечками
В Ярославле сотрудники судебных приставов конфисковали у двоих горожан опознавательные фонари легкового такси. Мужчины не имели специальных разрешений, которые необходимы для законной перевозки пассажиров.
- Суд признал граждан виновными в совершении административного правонарушения, - добавили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей с конфискацией опознавательных знаков.
Фонари с шашечками были переданы в территориальное управление Росимущества.
ИСТОЧНИК KP.RU