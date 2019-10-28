В Ярославле у таксистов арестовали незаконно установленные фонари с шашечками

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-28T16:11:38+03:00

Фонари с шашечками были переданы в территориальное управление Росимущества. Фото: пресс-служба УФССП по Ярославской области.

У мужчин не было документов, разрешающих перевозить людей

Изменить размер текста: A A

В Ярославле сотрудники судебных приставов конфисковали у двоих горожан опознавательные фонари легкового такси. Мужчины не имели специальных разрешений, которые необходимы для законной перевозки пассажиров.

- Суд признал граждан виновными в совершении административного правонарушения, - добавили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей с конфискацией опознавательных знаков.

Фонари с шашечками были переданы в территориальное управление Росимущества.

ИСТОЧНИК KP.RU