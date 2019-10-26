2019-10-26T17:28:50+03:00
Общество

В Ярославе разыскивают пропавшего несовершеннолетнего Аваза Адыгезалова

Молодой человек ушёл из дома и не вернулся
Полина ЗАЙЦЕВА
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Последний раз дома юношу видели 25 октября 2019 года. Фото: УМВД России по Ярославской области.Последний раз дома юношу видели 25 октября 2019 года. Фото: УМВД России по Ярославской области.
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Полиция Ярославля разыскивает 17-летнего Адыгезалова Аваза Али, который ушёл из дома в Дзержинском районе города и не вернулся. Последний раз дома юношу видели 25 октября 2019 года.

- Молодой человек высокого роста, около 180 сантиметров, худощавого телосложения, у него черные волосы и темные глаза, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Был одет в черную куртку с полосками, черные брюки и черные кроссовки. При себе имел рюкзак.

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом в дежурную часть полиции по номерам - 8 (4852) 55-02-02, 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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