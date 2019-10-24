2019-10-24T19:02:54+03:00
Общество

В Ярославле проверили готовность техники к зимней уборке дворов

Будем надеяться, что в это году декабрьские снегопады не станут неожиданностью
Полина Вачнадзе
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Свои автопарки представили управляющие компании всех районов города. ФОТО: мэрия ЯрославляСвои автопарки представили управляющие компании всех районов города. ФОТО: мэрия Ярославля
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Управляющие компании показали трактора, бульдозеры и автовышки проверяющим из районных администраций и жилищной инспекции. Смотр, как, впрочем, и обычно, прошел хорошо. Главное, чтобы техника, какой предстоит убирать дворовые территории, не подвела в самый ответственный момент.

- Мы провели проверку работоспособности уборочного автотранспорта. Она организована для того, чтобы была уверенность, что техника нас не подведет и справится с поставленными задачами. Сейчас она находится в исправном состоянии и готова к зимнему периоду, - отметил глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

Если снегопады будут большие и имеющегося транспорта не хватит, к работам по очистке дворов и крыш домов обещают привлечь частных подрядчиков.

- В прошлом году было около 300 заявлений с претензиями по уборке воров. Надеемся, что в этом году районными управдомами работа будет организована более качественно и количество жалоб уменьшится. Для этого необходимо заранее оповещать о предстоящей очистке территорий, чтобы жители убрали автомобили, - отметил начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.

Свои автопарки представили управляющие компании всех районов города. Все рапортуют о готовности и исправности техники. Зима покажет. А пока снега нет, машины занимаются уборкой опавшей листвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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