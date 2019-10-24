В Гаврилов-Ямском районе нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-24T12:26:56+03:00

В настоящее время следствие разбирается в произошедшем Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством

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Жителя Гаврилов-Ямского района обнаружили рано утром 23 октября недалеко от дома, где он жил. Известно, что мужчина увлекался охотой и владел ружьем.

- В настоящее время следствие разбирается в произошедшем, - так прокомментировали случившееся в Следственном управлении СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU