В Гаврилов-Ямском районе нашли тело мужчины
По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством
В настоящее время следствие разбирается в произошедшемФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Гаврилов-Ямского района обнаружили рано утром 23 октября недалеко от дома, где он жил. Известно, что мужчина увлекался охотой и владел ружьем.
- В настоящее время следствие разбирается в произошедшем, - так прокомментировали случившееся в Следственном управлении СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU