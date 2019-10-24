Две девицы под окном распространяли метадон. В Ярославле поймали закладчиц

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-24T09:56:05+03:00

Даже 50 мг этого препарата могут быть смертельны Фото: Анастасия ОСИПОВА

За синтетическое лекарство от героиновой зависимости, запрещенное в России, девушкам грозит от десяти лет

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В Ярославле наркополицейские устроили облаву на закладчиков, в ходе которой поймали двух молодых девушек с метадоном. У задержанных изъяли больше сотни свертков. Взвешивание показало чуть больше 46 граммов наркотика. Вещество девушки 1983 и 1987 годов рождения должны были распространить через закладки. Теперь им грозит от десяти лет тюрьмы.

Во многих странах метадон применяется в заместительной терапии употребления тяжелых наркотиков и значится как лекарственное средство. В России оборот метадона запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU