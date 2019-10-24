Две девицы под окном распространяли метадон. В Ярославле поймали закладчиц
За синтетическое лекарство от героиновой зависимости, запрещенное в России, девушкам грозит от десяти лет
Даже 50 мг этого препарата могут быть смертельныФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Ярославле наркополицейские устроили облаву на закладчиков, в ходе которой поймали двух молодых девушек с метадоном. У задержанных изъяли больше сотни свертков. Взвешивание показало чуть больше 46 граммов наркотика. Вещество девушки 1983 и 1987 годов рождения должны были распространить через закладки. Теперь им грозит от десяти лет тюрьмы.
Во многих странах метадон применяется в заместительной терапии употребления тяжелых наркотиков и значится как лекарственное средство. В России оборот метадона запрещен.
ИСТОЧНИК KP.RU