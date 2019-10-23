Улицу в Рыбинске переименовали в честь погибших в Чечне героев

СЕГОДНЯ 21:22 2019-10-23T21:22:12+03:00

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В Рыбинске улицы Кулибина и 9 мая соединит «Улица Героев шестой роты». Так увековечили память 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Среди них были Роман Судаков и Станислав Грудинский, погибшие 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье.

В тот день на территории Чеченской республики проводилась контртеррористическая операция, в ходе которой погибли 84 десантника. Уроженцы Рыбинска посмертно награждены орденом Мужества.

Улицу в Западном поселке переименовали в память о земляках к 20-летию со дня подвига.

ИСТОЧНИК KP.RU