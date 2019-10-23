В Рыбинске автокран раздавил водителя
По факту несчастного случая проводится проверка
Многотонный кран переехал мужчину. ФОТО: МЧС Ярославль Twitter
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ЧП произошло вечером 22 октября на предприятии, которое находится на улице Суворова в Рыбинске. По предварительной информации, водитель автокрана ремонтировал его, когда машина вдруг покатилась. Многотонный кран переехал 64-летнего мужчину.
На место вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его медики не смогли – от полученных травм он скончался.
По факту случившегося сейчас проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU