В Рыбинске автокран раздавил водителя

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-23T14:08:23+03:00

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ЧП произошло вечером 22 октября на предприятии, которое находится на улице Суворова в Рыбинске. По предварительной информации, водитель автокрана ремонтировал его, когда машина вдруг покатилась. Многотонный кран переехал 64-летнего мужчину.

На место вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его медики не смогли – от полученных травм он скончался.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU