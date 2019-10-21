Женщина с пятью внуками с трудом, но получила жилье от администрации Пошехонья

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-21T15:48:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Получилось это в том числе и благодаря судебным приставам. Женщина вместе с сыном и пятью внуками жила в аварийном доме. Суд обязал администрацию Пошехонья предоставить семье новую квартиру, но те не спешили исполнять постановление.

- Судебными приставами к должнику принимались меры принудительного воздействия, которые сыграли важную роль в исполнении судебного решения, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Ярославской области.

На днях местные власти все же сделали, что были должны. 54-летняя жительница Пошехонья, ее сын и пять внуков переехали в новую трехкомнатную квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU