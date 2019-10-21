В ярославском парке вандалы закинули в пруд новые скамейки

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-21T10:05:47+03:00

ЧП произошло в ночь с воскресенья на понедельник

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В парке 30-летия Победы, где сейчас завершается масштабное благоустройство, этой ночью орудовали вандалы. Судя по всему, это были подростки. Новые скамейки, которые установили в парке, но еще не успели как следует закрепить, хулиганы закинули в пруд.

Этот вопрос сегодня обсудили на заседании муниципалитета Ярославля. Председатель муниципалитета Артур Ефремов попросил подрядчиков как можно скорее закрепить лавки и скамейки, чтобы подобные ситуации не повторялись.

- Мы благоустраиваем территорию и такое получаем. Большая просьба к полиции найти тех, кто это сделал, - сказал председатель муниципалитета.

Мэр Ярославля Владимир Волков в свою очередь распорядился установить в парке дополнительные камеры видеонаблюдения.

А ярославцы в социальных сетях уже вовсю обсуждают случившееся. В группе «Дороги Ярославля» выложены фотографии утопленных скамеек.

- Я совсем недавно выкладывал фотографии новых скамеек в парке Победы в районе Брагино. Эти фотографии прислали только что. Каким же … нужно быть, чтоб так сделать? Как район станет красивее и удобнее? – пишет автор поста в «Фейсбуке» Темур Абдуллаев.

ИСТОЧНИК KP.RU