В Тутаевском районе нашли череп древней амфибии

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-20T16:12:18+03:00

Находка из Тутаевского района будет храниться в музее Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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Останки лабиринтодонта обнаружили на берегу Волги. Эти амфибии обитали на Земле

в палеозойскую и мезозойскую эры, то есть 390-150 миллионов лет назад. Подобные находки в наших краях случались только под Рыбинском, одна из них сейчас хранится в Московском палеонтологическом музее.

Лабиринтодонтов ученые называют родственниками современных лягушек. Только были они покрупнее: некоторые особи достигали трех метров в длине.У большинства амфибий были короткие хвост и конечности, крупная голова.

Находка из Тутаевского района займет свое место в музее.

ИСТОЧНИК KP.RU