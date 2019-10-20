В Тутаевском районе нашли череп древней амфибии
Это дальний родственник современной лягушки
Находка из Тутаевского района будет храниться в музееФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Останки лабиринтодонта обнаружили на берегу Волги. Эти амфибии обитали на Земле
в палеозойскую и мезозойскую эры, то есть 390-150 миллионов лет назад. Подобные находки в наших краях случались только под Рыбинском, одна из них сейчас хранится в Московском палеонтологическом музее.
Лабиринтодонтов ученые называют родственниками современных лягушек. Только были они покрупнее: некоторые особи достигали трех метров в длине.У большинства амфибий были короткие хвост и конечности, крупная голова.
Находка из Тутаевского района займет свое место в музее.
ИСТОЧНИК KP.RU