Карякинский парк в Рыбинске снова закроют для посетителей

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-18T15:58:14+03:00

Это связано с тем, что парк необходимо подготовить к зиме

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Не успели его открыть, как снова закрывают. Случится это уже в ноябре, так что у рыбинцев есть немного времени, чтобы погулять там. Как пояснила ландшафтный дизайнер Алена Дубкова, ограничение вызвано необходимостью подготовить молодые посадки к зиме, сохранить их от возможных повреждений.

- Карякинский сад требует бережного отношения. Растениям надо дать уйти под снег. Не рекомендуется чистить дорожки, так как это ведет к промерзанию земли, что губительно для корней деревьев, - говорит дизайнер.

Для утепления хвойников уже закуплено 150 метров строительной сетки.

Когда сад снова откроют – не понятно, этот вопрос сейчас обсуждается. Возможно, «каникулы» продлятся до установления устойчивого снежного покрова, а может быть и до середины весны.

ИСТОЧНИК KP.RU