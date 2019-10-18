Карякинский парк в Рыбинске снова закроют для посетителей
Не успели его открыть, как снова закрывают. Случится это уже в ноябре, так что у рыбинцев есть немного времени, чтобы погулять там. Как пояснила ландшафтный дизайнер Алена Дубкова, ограничение вызвано необходимостью подготовить молодые посадки к зиме, сохранить их от возможных повреждений.
- Карякинский сад требует бережного отношения. Растениям надо дать уйти под снег. Не рекомендуется чистить дорожки, так как это ведет к промерзанию земли, что губительно для корней деревьев, - говорит дизайнер.
Для утепления хвойников уже закуплено 150 метров строительной сетки.
Когда сад снова откроют – не понятно, этот вопрос сейчас обсуждается. Возможно, «каникулы» продлятся до установления устойчивого снежного покрова, а может быть и до середины весны.
ИСТОЧНИК KP.RU