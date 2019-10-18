Ярославский судья проиграл сражение с Чайкой

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-18T14:57:20+03:00

Жалобы местного судьи в адрес генерального прокурора Юрия Чайки остались без внимания Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ярославском областном суде рассказали, что частное постановление, которое вынес судья Красноперекопского районного суда Андрей Курапин в адрес генпрокурора РФ Юрия Чайки, отменено.

Более того, своими действиями районный судья навлек частное постановление на себя самого. В нем обратили внимание Курапина на нарушения процессуального законодательства при вынесении частного постановления.

Видимо, это связано с чересчур эмоциональной речью судьи в адрес Чайки. Напомним, Андрей Курапин призвал генерального прокурора прекратить порочную и бессмысленную практику

ИСТОЧНИК KP.RU