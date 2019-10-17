Ругался матом и обзывал: ярославца осудили за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-17T14:10:06+03:00

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Суд Дзержинского района признал 45-летнего мужчину виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

В марте этого года ярославец напился и устроил скандал в продуктовом магазине. При этом он вел себя очень агрессивно, и даже порвал одежду одного из клиентов, ругался матом и продолжал распивать спиртное. Сотрудники магазина вызвали полицию.

При задержании дебошир оскорблял полицейских, в том числе и нецензурно. На суде мужчина признался в содеянном и раскаялся, но от наказания это его не спасло. Ему был назначен штраф 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU