2019-10-17T11:06:57+03:00
Общество

В Ярославле мужчина ловит и ест кошек на глазах у прохожих

Неадекватного человека боятся жители Фрунзенского района
Полина Вачнадзе
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Взрослые боятся за детей, да и сами не горят желанием встретиться с бездомным в темном переулке. ФОТО: группа «Дядьково, Сокол Ярославль – Районы 76» «ВКонтакте».Взрослые боятся за детей, да и сами не горят желанием встретиться с бездомным в темном переулке. ФОТО: группа «Дядьково, Сокол Ярославль – Районы 76» «ВКонтакте».
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Жители Липовой горы жалуются на бездомного мужчину в красном пальто, который пугает детей и взрослых. Как пишут ярославцы, бомж, не стесняясь никого, ловит кошек и ест их. При этом от нормальной пищи, которую предлагали ему люди, он отказывался.

- Он не из безобидных нищих старичков, просящих милостыню. Ему люди и продукты покупали, да он не берет. Интереснее кошкам голову свернуть и съесть, что говорит о его неадекватности. По делу, его бы в центр какой определить и, думаю, пытались, забирали в полицию. Но вряд ли ему это нужно, а насильно не могут. Пока кошками ограничивается, надеюсь, дальше не зайдет, - пишет Олеся Решетина в группе «Дядьково, Сокол Ярославль – Районы 76» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что впервые этого мужчину заметили осень прошлого года. На время он пропал, а сейчас появился вновь. Взрослые боятся за своих детей, да и сами не горят желанием встретиться с бездомным в темном переулке.

Как нам сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Ярославской области, по информации, опубликованной в сети, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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