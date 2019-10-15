2019-10-15T20:40:37+03:00
Общество

Детский сад в поселке Михайловском должны достроить к ноябрю 2019 года

Детское учреждение рассчитано на 140 мест
Полина ЗАЙЦЕВА
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На днях в детское учреждение начнут завозить мебель и обустраивать прачечные помещения и медицинский блок.На днях в детское учреждение начнут завозить мебель и обустраивать прачечные помещения и медицинский блок.Фото: Мэрия Ярославля
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Детский сад в поселке Михайловском под Ярославлем должны сдать уже в ноябре 2019 года. Строительные работы начались в 2014 году, а в 2016 контракт с подрядчиком был расторгнут. Строительство возобновилось в 2017, после выбора новой подрядной организации.

- Сейчас отдельные помещения уже подключены к отоплению, завершаются благоустройство территории и установка шумозащитных экранов со стороны проезжей части, - добавили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Внутри здания устанавливают двери, светильники. Все оборудование закуплено и частично смонтировано.

На днях в детское учреждение начнут завозить мебель и обустраивать прачечные помещения и медицинский блок. Уточняется, что садик рассчитан на 140 маленьких воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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