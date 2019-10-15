Под Ярославлем на трассе М8 появился наземный пешеходный переход

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-15T12:05:14+03:00

Местные жители теперь имеют доступ к соцобъектам

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На федеральной трассе М8 открылся новый пешеходный переход. Из-за капитального ремонта дороги местным жителям было неудобно добираться до больниц, магазинов и школ.

Также там смонтировали светофор, а на съезде с дороги Карабиха-Введенье уложена водопропускная труба.

– К сожалению, в силу погодных условий и согласований с коллегами немного задерживается организация дополнительного временного выезда на федеральную трассу со стороны населенных пунктов Шепелево, Василево, Высоко, – поделился заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис Замараев.

Летом 2020 года завершится ремонт дороги Карабиха – Введенье, от деревни Шепелево до Введенья.

ИСТОЧНИК KP.RU