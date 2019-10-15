К чему может привести резина с разным протектором на ведущей оси

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-15T09:18:29+03:00

Под Ярославлем молодой водитель перевернул иномарку в кювет и умер

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В понедельник, 14 октября, на трассе М8 под Ярославлем произошла трагедия: компания молодых мужчин на иномарке перевернулась и улетела в кювет. За рулем «Шевроле Авео» был 23-летний парень. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Двое его пассажиров 1996 и 1994 годов рождения нуждаются в амбулаторном лечении.

На месте работали медики, сотрудники ДПС и спасатели.

- Видели эту машину на обочине. Такое ощущение что она оборотов 5 сделала через себя. Кусками детали кузова раскиданы, - рассказал Павел Кукса.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что на ведущей оси машины установлена резина с разным протектором, что на большой скорости и сырой дороге могло стать причиной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU