Спортсмен-барыга отправился на «скамейку запасных» строгого режима

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-15T09:02:11+03:00

Ярославского футболиста за четыре килограмма наркоты осудили на шесть лет

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Ярославский футболист, которого задержали с крупнейшей в регионе партией наркотиков, услышал приговор. За три килограмма метамфетамина и кило гашиша, которые нашли у спортсмена в июне, молодому человеку грозило до 20 лет. Но дали ему только шесть.

Оптовые поставки наркотиков футболист возил из северной столицы. Как раз с очередной партией его и задержали полицейские. Примечательно, сам он не употреблял, только травил других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU