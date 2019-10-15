Спортсмен-барыга отправился на «скамейку запасных» строгого режима
Ярославского футболиста за четыре килограмма наркоты осудили на шесть лет
Карьере профессионального футболиста парень предпочел толкать наркотикиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ярославский футболист, которого задержали с крупнейшей в регионе партией наркотиков, услышал приговор. За три килограмма метамфетамина и кило гашиша, которые нашли у спортсмена в июне, молодому человеку грозило до 20 лет. Но дали ему только шесть.
Оптовые поставки наркотиков футболист возил из северной столицы. Как раз с очередной партией его и задержали полицейские. Примечательно, сам он не употреблял, только травил других людей.
ИСТОЧНИК KP.RU