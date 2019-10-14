Фотохудожник светом раскрасил знаменитого ярославского динозавра
Скульптура динозавра у градостроительного колледжа в Ярославле засияла новыми красками. Вернее, подсветилась. Фотохудожник Георги Славов вдохнул в цельнометаллическую рептилию новую жизнь, осветив ее с разных сторон самодельными прожекторами.
- В течение двух месяцев динозавра изготовил и установил рядом с оживлённым проспектом напротив здания строительного колледжа ярославец Денис Куликов. Сваркой скелета из всевозможного металлолома мастер занимался в собственном гараже. Спина динозавра состоит из шатунов, зубы из металлических обрезков, подвижные конечности выполнены из рулевых наконечников. – просветил ярославцев осветитель.
Местные отметили, что так зверушка выглядит гораздо интереснее и напоминает студентам, что учение – свет.
Фото: Георги Славов/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU