Фотохудожник светом раскрасил знаменитого ярославского динозавра

СЕГОДНЯ 13:54 2019-10-14T13:55:15+03:00

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Скульптура динозавра у градостроительного колледжа в Ярославле засияла новыми красками. Вернее, подсветилась. Фотохудожник Георги Славов вдохнул в цельнометаллическую рептилию новую жизнь, осветив ее с разных сторон самодельными прожекторами.

- В течение двух месяцев динозавра изготовил и установил рядом с оживлённым проспектом напротив здания строительного колледжа ярославец Денис Куликов. Сваркой скелета из всевозможного металлолома мастер занимался в собственном гараже. Спина динозавра состоит из шатунов, зубы из металлических обрезков, подвижные конечности выполнены из рулевых наконечников. – просветил ярославцев осветитель.

Местные отметили, что так зверушка выглядит гораздо интереснее и напоминает студентам, что учение – свет.

Фото: Георги Славов/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU