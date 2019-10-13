2019-10-13T21:36:57+03:00
Происшествия

В Ярославле погоня за преступником закончилась стрельбой

Полицейские ловили опасного нарушителя
Роман РЫЖИКОВ
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Жители Заволжского района рассказали о громком происшествииЖители Заволжского района рассказали о громком происшествииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Субботний вечер в Заволжском районе стал непривычно громким. Спокойствие жителей улицы 1-й Пролетарской нарушили рев мотора, вой сирен и стрельба. Полицейские ловили опасного нарушителя, который никак не хотел сдаваться.

- На нашей тишайшей улочке случился.. настоящий детектив! – рассказала Светлана Пасхина. - Преступники пытались удрать на иномарке, полиция, как водится, преследовала. Сперва подумалось, что снимают очередной бандитский сериал. Ан нет! Реальные гонки. Экшн не хуже, чем в Голливуде.

Впечатлительные местные жители повыскакивали из домов в исподнем, чтобы посмотреть, чем закончится погоня. По словам женщины, в ней участвовало то ли 10 то ли 20 машин…

Оказалось, полицейские преследовали опасного нарушителя, который врезался в забор и пытался уйти от ответственности, а когда заметил «хвост», начал исполнять всякие чудеса на виражах, подвергая опасности остальных участников движения.

29-летнего преступника изловили. Для этого пришлось применить табельное оружие. Вредитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования и не смог предъявить права – их у него нет. За это, и за то, что не повиновался сотрудникам, он понесет ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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