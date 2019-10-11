В Ярославле безработный мужчина незаконно прописал у себя в квартире троих мигрантов
По данному факту заведено уголовное дело
Преступнику может грозить до трёх лет тюремного заключения.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники полиции выявили факт незаконной регистрации иностранных граждан. Установлено, что безработный 43-летний житель Дзержинского района города прописал у себя в квартире трёх мигрантов.
- Полицейскими установлено, что они были зарегистрированы без намерения проживать в данном помещении, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту случившегося заведено уголовное дело. Преступнику может грозить до трёх лет тюремного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU