2019-10-11T18:24:27+03:00
Общество

В Ярославле безработный мужчина незаконно прописал у себя в квартире троих мигрантов

По данному факту заведено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Преступнику может грозить до трёх лет тюремного заключения.Преступнику может грозить до трёх лет тюремного заключения.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники полиции выявили факт незаконной регистрации иностранных граждан. Установлено, что безработный 43-летний житель Дзержинского района города прописал у себя в квартире трёх мигрантов.

- Полицейскими установлено, что они были зарегистрированы без намерения проживать в данном помещении, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Преступнику может грозить до трёх лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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