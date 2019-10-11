В колонию Углича пытались перебросить 40,5 граммов героина
Запрещенный товар – 40,5 граммов героина и 3,5 грамма каннабиса – мужчина собирался перебросить через ограждение колонии №3 в Угличе. Но попытка не удалась: 32-летнего ярославца задержали у стен исправительного учреждения. Суд по всему туда же или в подобное место он скоро и отправится: по факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.
Еще одного мужчину с похожими целями задержали у ярославской ИК-8. Правда, в этом случае курьер, можно сказать, отделался легким испугом по сравнению со своим угличским «коллегой» – в отношении него составлен административный протокол. Мужчина хотел перекинуть на территорию колонии 4 мобильных телефона.
ИСТОЧНИК KP.RU