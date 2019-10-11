2019-10-11T11:13:56+03:00
Происшествия

В колонию Углича пытались перебросить 40,5 граммов героина

Курьера задержали на месте преступления
Полина Вачнадзе
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По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело/ФОТО: Пресс-служба УФСИН России по Ярославской областиПо факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело/ФОТО: Пресс-служба УФСИН России по Ярославской области
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Запрещенный товар – 40,5 граммов героина и 3,5 грамма каннабиса – мужчина собирался перебросить через ограждение колонии №3 в Угличе. Но попытка не удалась: 32-летнего ярославца задержали у стен исправительного учреждения. Суд по всему туда же или в подобное место он скоро и отправится: по факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Еще одного мужчину с похожими целями задержали у ярославской ИК-8. Правда, в этом случае курьер, можно сказать, отделался легким испугом по сравнению со своим угличским «коллегой» – в отношении него составлен административный протокол. Мужчина хотел перекинуть на территорию колонии 4 мобильных телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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