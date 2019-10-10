2019-10-10T13:35:15+03:00
Общество

В Переславском парке нашли человеческий скелет

При благоустройстве Народной площади специалисты наткнулись на остатки некрополя
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Переславль Live/vk.comФото: Переславль Live/vk.com
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Во время благоустройства Народной площади в Переславле обнаружили человеческий скелет. Прохожие сделали фото аккуратной ямы, на дне которой лежали человеческие останки и инструмент. В последствии яму засыпали, а сверху появилось оборудование для будущего фонаря.

Находка – неслучайная. Во время благоустройства здесь работают археологи, которые прогнозировали такие находки еще на стали проектирования.

Все, что найдут во время раскопок, отправится в Переславский музей - заповедник. Сейчас кости изъяты для дальнейших исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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