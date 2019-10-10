В Переславском парке нашли человеческий скелет
При благоустройстве Народной площади специалисты наткнулись на остатки некрополя
Фото: Переславль Live/vk.com
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Во время благоустройства Народной площади в Переславле обнаружили человеческий скелет. Прохожие сделали фото аккуратной ямы, на дне которой лежали человеческие останки и инструмент. В последствии яму засыпали, а сверху появилось оборудование для будущего фонаря.
Находка – неслучайная. Во время благоустройства здесь работают археологи, которые прогнозировали такие находки еще на стали проектирования.
Все, что найдут во время раскопок, отправится в Переславский музей - заповедник. Сейчас кости изъяты для дальнейших исследований.
ИСТОЧНИК KP.RU