Профессиональный футболист из Ярославля может сесть на 20 лет за крупнейшую в регионе партию наркотиков

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-10T11:48:36+03:00

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Ярославские полицейские передали в суд дело бывшего профессионального футболиста, попавшегося на крупной партии наркотиков. Самой крупной в этом году на территории региона.

У парня нашли три килограмма метамфетамина и килограмм гашиша. Задержание происходило в июне в промзоне на улице Декабристов.

26-летний спортсмен официально не устроен. Его работой было оптовое распространение наркотиков. В тот день он как раз вернулся из Санкт-Петербурга с новой партией, которую должен был сбыть на территории региона. Сам он при этом наркотики не употребляет.

- За покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненное лишение свободы. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU