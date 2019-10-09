17-летний ярославец получил срок за распространение порно
Подросток создал группу в соцсети и выкладывал туда фото
Подросток выкладывал эротические фото в закрытую группу в социальной сетиФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:
17-летний ярославец пострадал из-за любви к «клубничке». Подросток создал в соцсетях группу, в которую выкладывал фотографии порнографического характера. Группа была закрытая, а вот фото, по предварительной информации, вполне реальные. За два эпизода юный порнограф получил два года условно с испытательным сроком два года.
ИСТОЧНИК KP.RU