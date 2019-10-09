17-летний ярославец получил срок за распространение порно

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-09T11:34:15+03:00

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17-летний ярославец пострадал из-за любви к «клубничке». Подросток создал в соцсетях группу, в которую выкладывал фотографии порнографического характера. Группа была закрытая, а вот фото, по предварительной информации, вполне реальные. За два эпизода юный порнограф получил два года условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU