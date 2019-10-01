2019-10-01T14:45:42+03:00
Происшествия

На трассе в Ярославской области внедорожник уничтожил универсал с людьми

По предварительной информации, пострадали три человека
Роман РЫЖИКОВ
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Внедорожник снес поворачивающий налево автомобильВнедорожник снес поворачивающий налево автомобильФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Чудовищная авария произошла в во вторник, 1 октября, на трассе М8 в Ярославской области. Недалеко от деревни Цеденево столкнулись «Лада» двенадцатой модели и «Лэнд Ровер». От отечественной легковушки после встречи с внедорожником не осталось и следа. В МЧС предварительно сообщили о трех пострадавших.

36-летний мужчина на «Лэнд Ровере» ехал по направлению из Костромы в Ярославль и не заметил на своем пути легковушку, которая остановилась перед поворотом налево. За рулем «двенадцатой» находился 54-летний мужчина. Его и его пассажиров - мужчину 1983 и девушку 1990 годов рождения с места ДТП увезли на скорой.

Напомним, 30 сентября на трассе в Ярославской области легковушка столкнулась с двумя фурами. Молодой водитель чудом уцелел, чего не скажешь о его машине

ИСТОЧНИК KP.RU

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