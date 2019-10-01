2019-10-01T11:21:05+03:00
Происшествия

Попал под пресс и выжил: под Ростовом легковушка разбилась о два большегруза

В Ярославской области в жутком ДТП едва не погиб молодой водитель
Роман РЫЖИКОВ
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Водитель "четырнадцатой" родился в рубашкеВодитель "четырнадцатой" родился в рубашкеФото: УМВД по Ярославской области
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В последний день сентября в Ростовском районе Ярославской области произошло тройное ДТП. 22-летний водитель угодил в аварию, из которой чудом вышел живым, чего не скажешь о его отечественной легковушке.

Около 20:15 на трассе М8 молодой парень на «четырнадцатой» выехал на встречную полосу - судя по всему, пошел на обгон, не рассчитал и врезался в грузовой «Мерседес». От удара с многотонной машиной, легковушку бросило обратно, в двигавшийся попутно грузовой «Вольво». Хэтчбэк разбился в хлам, а вот парню повезло, он почти не пострадал! Медики, выезжавшие на ДТП, назначили ему амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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